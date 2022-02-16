День єднання: як його відзначили у Рівному

У Рівному, 16 лютого, в День єднання підняли найбільший державний прапор в області та виконали гімн. Урочисте підняття стягу відбулося на майдані Просвіти, а також на майдані Незалежності.

Найбільший прапор в області підняли на майдані Просвіти у Рівному. Присутні урочисто виконали державний гімн України.

Мета заходу – консолідація рівнян, зміцнення стійкості в умовах зростання гібридних загроз, – повідомив директор департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації Олександр Поліщук.

"Останнім часом в ЗМІ дуже багато інформації з приводу агресії з російської сторони, я вважаю, що це інформаційна кампанія і вважаю, що не потрібно боятися того наступу чи тих військових дій, про які нам говорять всі. Ми ж разом, зібралися, об'єдналися, гарно підняли прапор, гарно поспівали гімн", – каже рівнянка Ірина Жук.

Дехто з рівнян акцентує: війна триває вже давно.

"Війна з Росією йде не вісім років, а з часу зруйнування Києва в 1169 році князем Боголюбським. І з того часу війна триває, я вважаю, тисячу років. Думаю, що ми в цій боротьбі здобудемо перемогу, але вона не буде сьогодні чи завтра, а це ще багато років напруженої праці", – каже рівнянин Назар Волощук.

Також рівняни впевнені: боятися немає чого, тому що в Україні сильна армія, яка захистить Україну.

Рівнянка Ольга Прокопчук каже: вторгнення не боїться, адже в України сильна армія.

"Я знаю, хто нас захищає. В мене є багато знайомих, які знаходяться і в АТО, і служать в Збройних силах України, тому в принципі, я не боюся цього, всі ми є єдиною Україною", – додає Ольга Прокопчук.

Фото: Анастасія Бачук / Суспільне Рівне Прапор, який розгорнули на майдані Незалежності у Рівному

День єднання у Рівному також відзначили на майдані Незалежності. Там теж розгорнули державний прапор і заспівали гімн України.

Що відомо

14 лютого, президент України Володимир Зеленський, у відеозверненні до українців оголосив 16 лютого Днем єднання. Таке рішення прийняв на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією, а дату обрав як таку, коли РФ може напасти на Україну.

Уряд на виконання указу Президента затвердив план заходів із відзначення Дня єднання. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами очільника уряду, українці мають консолідуватись перед лицем загрози та інформаційного тиску.

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