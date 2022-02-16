Розгортали прапори й робили живі ланцюги. Як на Буковині відзначили День єднання

До Дня єднання в Чернівецькій області долучились школярі, студенти, посадовці й жителі громад. Люди співали гімн, йшли ходою та утворювали живі ланцюги. Суспільне зібрало дописи про те, як відзначали свято в області.

До акції долучилися школярі з Новодністровська. У класі вони розгорнули прапор України. Для дітей провели патріотичний урок.

Ланцюг єднання утворили жителі Вижницької громади. З державною символікою вони вийшли на міст, який сполучає громаду з Івано-Франківською областю.

Таку ж акцію планували провели через Дністер в Хотині.

Фото: Facebook/Олександр Клим Учасники акції на мосту у Вижниці

До відзначення долучилися учні Банилівської школи. Діти розмалювали плакати та виконали гімн.

День єднання відзначили працівники податкової у Кельменцях.

У Чернівецькому ліцеї №15 у цей день вчителі говорили з учнями про єдність і майбутнє українського народу.

Журналісти путильської газети "Карпати" також долучилися до акції. З прапором вони вийшли на центральну площу до пам'ятника Юрію Федьковичу.

Facebook/Діана Мойса Учасники акції в Путилі. Фото: Facebook/Діана Мойса

У Новодністровську День єднання провели на території Дністровської ГАЕС. Люди розгорнули прапор та заспівали гімн.

Також працівники гідроелектростанції пройшлися містом із плакатами у руках.

Студенти Хотинського коледжу розгорнули прапор на території навчального закладу.

Флешмоб провели у Чернівецькому медичному коледжі. До святкування долучилися студенти та викладачі.

У Чернівцях до святкування на Центральній площі доєднались приблизно 500 людей, повідомив заступник начальника нацполіції області Святослав Кішлар.

Як відбувалася акція — дивіться у відео:

Що відомо

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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