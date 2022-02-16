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У суді Волновахи розглядатимуть перенесення виконання вироку щодо поліцейської, яка збила жінку
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У суді Волновахи розглядатимуть перенесення виконання вироку щодо поліцейської, яка збила жінку

Антон Степура
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У суді Волновахи розглядатимуть перенесення виконання вироку щодо поліцейської, яка збила жінку Волноваський районний суд, фото: Суспільне Донбас

Волноваській суд розглядатиме перенесення вироку патрульній, яка насмерть збила жінку. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

У Волноваському районному суді 16 лютого розглядатимуть справу про перенесення виконання вироку щодо патрульної поліцейської Юлії Малихіної через її вагітність.

На попередні засідання 9-го лютого Малихіна та її захисники не з’явилися.

Що відомо

  • Юлія Малихіна, а нині Марченко, у вересні 18-го року на службовій автівці збила жінку на пішохідному переході у Волновасі.
  • 25 вересня, через добу після ДТП, травмована жінка померла у лікарні.
  • У грудні минулого року Волноваський суд присудив Малихіній три роки позбавлення волі. Під варту засуджену не взяли.
  • У Волновасі перенесли судове засідання щодо загибелі жінки, яку збило авто патрульних

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