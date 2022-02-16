У Сватовому відзначили День Єдності

16 лютого близько півтори сотні жителів Сватового взяли участь у відзначенні Дня Єдності. Урочистості відбувались на площі 50-Річчя Перемоги поблизу приміщення міської ради. Містяни хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів, які загинули під час АТО та операції Об'єднаних сил, а також поклали квіти до пам'ятної стели.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця подій.

Також під час заходу підняли державний прапор, а рівно о 10:00 всі разом виконали гімн України.

фото: Суспільне Донбас Містяни хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів, які загинули під час АТО та операції Об'єднаних сил, а також поклали квіти до пам'ятної стели.

Один з учасників заходу Андрій Зарченко розказав Суспільному, що сьогодні єдність України важлива як ніколи.

"Єдність для нас в наш час найважливіша напевно мить. Ми повинні показати свою єдність саме, єдність українського народу в цей непростий час для нас. Все буде добре. Слава Україні!", - розказав Зарчекно.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський своїм указом оголосив 16 лютого Днем єднання на тлі повідомлень, що саме у цей день може відбутися повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

В цей день в Україні підіймають Державний прапор на будинках і спорудах, одягають синьо-блакитні лінти. О 10:00 виконують Державний гімн України.

Читайте також

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber