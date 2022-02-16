Поблизу села Нове Новофедорівського старостинського округу Казанківської громади, що на Миколаївщині, невідомі викрали металевий паркан з гранітного пам’ятника часів Другої світової війни. Те, що паркан біля пам'ятника зник 15 лютого помітив місцевий житель та повідомив старості.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла староста Новофедорівського старостинського округу Зоя Галко.

За словами Зої Галко, пам’ятник розстріляним під час Другої світової війни жителям села Жовтень (Нове – ред.). У цій могилі похована 21 людина: 16 дорослих та п’ятеро дітей.

"До мене звернувся місцевий житель, який підкормлював озиму в полі та побачив, що немає паркану. Зателефонували мені, я звернулася до селищної голови Асмолова Олексія Вікторовича, він порадив викликати поліцію, щоб зафіксувати правопорушення. Правоохоронці приїхали на місце, зафіксували, що паркан повністю вкрадений, були в нас там вінки, квіти — усе повністю вкрали", — каже Зоя Галко.

Фото: Національна поліція Пам'ятник розстріляним під час Другої світової війни жителям села Жовтень

Слідчі Баштанського районного відділу розпочали розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого". Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

За словами старости, це перша наруга над пам'ятником в їхній громаді.

"Скільки я себе пам’ятаю, цей пам’ятник ніколи ніхто не чіпав. Ми щороку восени й навесні прибирали біля пам’ятника, там на дев’яте травня завжди відбувалася покладання квітів. Це наша спадщина. Надіємося, що поліція знайде винних", — говорить Зоя Галко.

Зі слів Зої Галко, керівництво громади планує встановити бетонний паркан на місці вкраденого металевого.

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