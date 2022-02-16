17 лютого на території області та міста очікуються пориви південного вітру до 20 м/с. Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Рівень небезпеки 1 (жовтий).

На 17 лютого у місті та місцями по області синоптики прогнозують хмарну погоду та невеликий дощ.

Вітер південний, 7-12, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі від 1 °C морозу до 4 °C тепла, вдень 6-11 °C тепла, по місту вночі близько 0 °C , вдень 6-8 °C тепла.

18 лютого: хмарно. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8 °C тепла, вдень 5-10 °C тепла.

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