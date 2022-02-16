На Хмельниччині вперше за новітню історію відзначили День єднання

Півтори сотні хмельничан сьогодні відзначили День єднання, оголошений президентом України 14 лютого. Про це розповіла суспільному директорка обласного департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова. Каже, цього дня українці мають гуртуватися та демонструвати єдність нації наперекір агресії ворога і нагнітанню панічних настроїв.

Півтори сотні жителів обласного центру зібралися вранці в дендропарку, біля флагштоку найбільшого на Хмельниччині прапора, щоби урочисто підняти національний стяг у День єднання.

Пресофіцерка головного управління служби з надзвичайних ситуацій в області Маріна Козак каже: "Ми не стоїмо осторонь, ми хочемо передати всьому українському народу, що Україна - єдина, сильна, і з нами віра".

Керівник зони територіальної оборони в області Сергій Гамалій оголосив хвилину мовчання на вшанування пам’яті загиблих на східному фронті України за майже 8 років.

Командир бригади Хмельницької територіальної оборони, підполковник Валентин Бігус каже: ще один день для гуртування українського суспільства в наших календарях - не зайвий: "Патріотизм завжди треба виховувати, і я вважаю, це дуже слушна ідея".

За його словами, бійці загонів тероборони готові дати відсіч за першим сигналом: "Вісім років війни вже дали такий досвід, що багато ветеранів, які пройшли війну, вони знають, що робити. Готові стати за першим сигналом в стрій і відбити будь-яку агресію не тільки на кордонах, а й в глибині, якщо будуть діяти диверсійні групи противника".

Яка готовність бійців тероборони та скільки їх, командир бригади не розповідає. Каже, це військова таємниця: "Достатньо, щоб знищити ворога. В військових ніколи не буває паніки, тому що вони знають, що робити і знають, як діяти в тій чи іншій ситуації".

За словами керівника зони тероборони в області Сергія Гамалія, Хмельниччина - одна із трьох в Україні, де підготовка таких загонів - найкраща. Та каже: територіальна оборона формуються в три етапи. Перший: створення ядра із військових Збройних сил України, формування якого, каже, майже завершено: "На сьогоднішній день наша Хмельницька область готова на 80 відсотків. Другий етап: резервісти. Це люди, які так само підписують контракти з військовими, але ведуть своє цивільне життя, щодня їдуть на тренування, розробляють техніку, що робити в випадку дня "ікс". Третій етап: це добровольчі батальйони. Але це останній етап, я надіюсь, що ми до цього не дійдем, нам вистачить цих сил".

Координаторка центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар розповідає: постійно на зв'язку з українськими вояками, які на передовій, тож їй відомі настрої захисників. Востаннє, каже, розмовляла з командирами кількох батальйонів сьогодні вранці: "Хлопці налаштовані позитивно, паніки в них немає абсолютно, вони готові будь-яку дати відсіч, готові до будь-яких розгортань подій".

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