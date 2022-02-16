16 лютого, у День єднання, в Одесі на усіх адмінбудівлях міста підняли державні прапори та влаштували патріотичну ходу "За збереження суверенітету України". Про таке розповіли кореспонденти Суспільного, які були присутні на заходах.

О 10 годині на площі біля аеропорту "Одеса" підняли Прапор України на 50-метровому флагштоку, встановленому до 30-ї річниці незалежності України. За даними Одеської обласної державної адміністрації на заході були присутні понад 300 людей, серед них були військові збройних сил України, студенти, школярі та інші.

Гімн України зіграв військовий оркестр. Після чого виступив хореографічний гурт "Чайка" Одеської обласної філармонії.

"Ми воюємо вже майже 8 років. Свято буде після нашої перемоги. А що стосується таких заходів, як підняття прапору, виконання Державного Гімну України, звичайно – це демонстрація того, що ми єдині", − розповів учасник бойових дій Сергій Братчук, який прийшов на захід.

"Ми, як громадська організація, маємо також своє бачення, що Україна має бути вільною та самостійною. І без будь-якого чужого втручання ми повинні самі розвиватись і будувати своє суспільне життя", – сказав заступник голови спілки ветеранів десантників Валерій Діченко.

Державні Прапори також підняли на кораблях та у частинах Військово-Морських Сил. На причалі міста Одеси відбулось урочисте шикування. За участю командувача ВМС ЗСУ, контрадмірала Олексія Неїжпапи на кораблях, катерах та суднах підняли стяги. Державний Гімн України зіграв творчий колектив військових музикантів.

Прапори також вивісили вздовж колон на будівлі Одеської міської ради.

Одеська міська рада

18-метровий прапор розгорнули й на Воронцовському маяку в Одесі.

Майже о 14:10 біля готелю "Пасаж" на вулиці Дерибасівській стартувала патріотична хода "За збереження суверенітету України". У заході взяли участь мешканці міста та правоохоронці. Поліцейські розгорнули Державний прапор України, інші тримали у руках прапорці.

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Суспільне Одеса

Після завершення патріотичної ходи Державний Прапор розгорнули на Потьомкінських сходах.

Що відомо

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він, зокрема, повідомив, що день 16 лютого, який анонсували, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області