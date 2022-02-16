Легкоатлетка із Дніпропетровщини Ярослава Магучіх – срібна призерка міжнародних змагань зі стрибків у висоту, які пройшли у словацькій Банській Бистриці. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської облдержадміністрації, який отримало Суспільне. Ярослава Магучіх посіла друге місце із результатом 1.96 м, вона показала кращий результат сезону.

Переможницею міжнародного турніру стала австралійка Елеанор Паттерсон. Вона стрибнула на 1.99 м. Трійку лідерів замкнула легкоатлетка із Чорногорії Марія Вукович – 1.96.

Що відомо

Ярослава Магучіх – студентка Дніпровського вищого училища фізичної культури. Її тренерка – Тетяна Степанова.

18 січня 2010 року легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту в приміщенні серед спортсменів віком до 20 років. Результат Ярослави – 2 метри 1 сантиметр.

У вересні 2019 року Ярослава Магучіх здобула срібну медаль чемпіонату світу зі стрибків у висоту. 18-річна спортсменка тоді стала наймолодшою в історії медалісткою цих змагань. Вона поліпшила світовий рекорд, показавши результат у 2,04 метри.

На Олімпійських іграх у Токіо 2021 року Ярослава Магучіх виграла бронзу, стрибнувши у висоту на 2 метри.

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