У Запоріжжі відбувся мітинг з нагоди Дня єднання України

Сьогодні, 16 лютого, на майданчику біля адміністративної будівлі Запорізької міської ради відбувся мітинг з нагоди Дня єднання України.

У ньому взяли участь нацгвардійці, військовослужбовці, волонтери, громадські діячі, містяни — загалом, за підрахунками журналістів Суспільного, близько 500 громадян. Учасники акції вшанували пам’ять воїнів усіх часів, загиблих за незалежність України, хвилиною мовчання та заспівали державний гімн.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Показали, що ми — міцна держава й обороноздатна. І військові у нас є, і кожен на своєму місці, фактично, привносить і примножує і незалежність, і суверенітет України", — сказав заступник міського голови Анатолій Васюк.

Фото: Суспільне Запоріжжя Анатолій Васюк

"Це свято, на мою думку, має великий вплив на військовослужбовців, як ніколи. Зараз нам необхідна ця підтримка, потрібно, щоб люди зберігали спокій, щоб ми могли впевнено виконувати свої завдання. Всі мають силу, віру в нашу перемогу. Вірять у найкраще, і все у нас буде добре", — каже Данило Пустовий, військовослужбовець 55-ої окремої артилерійської бригади.

Фото: Суспільне Запоріжжя Данило Пустовий

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"Кожен українець має єднатися, перш за все, навколо один одного. Тому що влада буде змінюватись, партії будуть змінюватись, і президенти будуть змінюватися. А ми українці, як нація, ми були, є і будемо. І тому ми маємо єднатися один навколо одного, допомагати один одному, співчувати один одному. Тоді, я думаю, ми будемо сильною нацією, сильною країною, і нам нічого не буде страшно, тому що з нами Бог", — сказав громадський діяч Андрій Герасімов.

Фото: Суспільне Запоріжжя Андрій Герасімов

Що відомо

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він, зокрема, повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

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