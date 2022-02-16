На Закарпатті у вантажному потязі виявили приховані сигарети

Приховані під вагоном вантажного потягу цигарки виявили прикордонники у пункті пропуску "Павлово" на українсько-словацькому кордоні. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

Сталося це вночі 16 лютого. Поїзд прямував з України у Словаччину. Військовослужбовці відділу "Паладь-Комарівці" перевірили вагони разом із службовим собакою, який відреагував на один з вагонів, тож його вирішили оглянути детальніше.

"Під час поглибленого огляду у повздовжній балці під одним з вагонів прикордонники виявили 400 пачок безакцизних сигарет. Їх упакували у чорні поліетиленові пакети та прикріпили до вагона за допомогою металевих розтяжок", — йдеться у повідомленні.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби/Facebook

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до контрабанди осіб. Сигарети вилучили митники, які й встановлять вартість тютюну.

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