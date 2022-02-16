15 лютого депутати Запорізької обласної ради ухвалили рішення про посмертне присвоєння звання "Почесний громадянин Запорізької області" Івану Залужному.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Відділу Міністерства у справах ветеранів України у Запорізькій області Костянтин Денисов.

"За" рішення присвоїти звання "Почесний громадянин Запорізької області" ветерану другої світової війни, морському піхотинцю Івану Залужному проголосвували 73 депутати.

Фото: Facebook Костянтин Денисов

Раніше Суспільне повідомляло про те, що 31 жовтня на 104-му році пішов з життя запорізький ветеран Другої світової війни, капітан 1-го рангу Військово-морських сил СРСР, учасник битви під Сталінградом Іван Залужний.

3 листопада у Запоріжжі, на Алеї захисників України у парку Металургів, відбулося прощання з ветераном.

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