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Ветерану Івану Залужному посмертно присвоїли звання "Почесний громадянин Запорізької області"
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Ветерану Івану Залужному посмертно присвоїли звання "Почесний громадянин Запорізької області"

Василина Гав'як
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Ветерану Івану Залужному посмертно присвоїли звання "Почесний громадянин Запорізької області" Фото: Запорізька ОДА

15 лютого депутати Запорізької обласної ради ухвалили рішення про посмертне присвоєння звання "Почесний громадянин Запорізької області" Івану Залужному.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Відділу Міністерства у справах ветеранів України у Запорізькій області Костянтин Денисов.

"За" рішення присвоїти звання "Почесний громадянин Запорізької області" ветерану другої світової війни, морському піхотинцю Івану Залужному проголосвували 73 депутати.

Ветерану Івану Залужному посмертно присвоїли звання "Почесний громадянин Запорізької області"Фото: Facebook Костянтин Денисов

Раніше Суспільне повідомляло про те, що 31 жовтня на 104-му році пішов з життя запорізький ветеран Другої світової війни, капітан 1-го рангу Військово-морських сил СРСР, учасник битви під Сталінградом Іван Залужний.

3 листопада у Запоріжжі, на Алеї захисників України у парку Металургів, відбулося прощання з ветераном.

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