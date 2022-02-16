У Дніпрі з початку поточного року містяни виявили в своїх помешканнях 828 кажанів. Про це в етері Українського радіо Дніпра розповів начальник рятувального відділення аварійно-рятувального загону ДСНС області Євген Чорнобай.

За його словами, найчастіше кажанів виявляють в комунальних закладах освіти та в приватному житлі: на балконах, лоджіях, під обшивкою, під підлогою, на стінах та шторах.

Наскільки кажани небезпечні для людей

"На фоні пандемії у людей спостерігається хіроптофобія – це страх перед кажанами. Але насправді кажани для нас не є такими небезпечними. До того ж, всі види кажанів, що поширені на території нашої країни, занесені до національної червоної книги та потребують охорони", - розповідає Євген Чорнобай.

Чоловік зазначає: кажани відіграють важливу роль у функціонуванні екосистеми, вони є єдиними ссавцями, здатними до польоту. Ці рукокрилі знищують шкідливих комах лісогосподарських структур і тих, що завдають шкоди саме людям.

"Небезпека таки існує, кажани є природнім резервуаром та носіями багатьох інфекцій. Вони є ідеальними носіями вірусів. Але слід пам’ятати, кажани ніколи не нападають на людей. Ці рукокрилі намагаються триматись якнайдалі від них", - говорить начальник рятувального відділення.

Знайдених кажанів відправляють до Харківського центру реабілітації рукокрилих.

Допоможуть, повернуть і влаштують "випускний"

На сьогодні у Харкові єдиний в Україні Центр реабілітації рукокрилих. Його мета – порятунок і реабілітація кажанів, які потрапили в антропогенні пастки; допомога тваринам виснаженим взимку і постраждалим з провини людини, а також просвітницька робота.

За словами співзасновниці реабілітаційного Центру рукокрилих Альони Прилуцької, на сьогодні, завдяки дніпровським кажанам, кількість тварин, які залишились на зимовий період у центрі, більш ніж три тисячі рукокрилих.

"Ми маємо можливість перетримувати велику кількість тварин і професійно займатись їхнім порятунком. У нашому центрі працюють кваліфіковані біологи", - каже Альона Прилуцька.

Жінка розповідає: навесні дніпровських кажанів повернуть у Дніпро. Планується акція "Урочистий випуск рукокрилих".

"Щороку ми проводимо таку акцію у Харкові, цього року плануємо ще й у Дніпрі. Ми хочемо, щоб дніпряни мали можливість потримати кажанчика у руці та випустити його в перший весняний політ", - говорить рятівниця кажанів.

Всіх кажанів кільцюють – ця ідентифікаційна мітка, як паспорт. Вона дозволяє розрізняти тварин між собою та позначати, хто з якого міста.

Що робити, якщо ви виявили кажана

Ніколи не беріть тварину голими руками, одягніть товсті рукавички.

Якщо ви помітили кажана на стіні чи шторах, не намагайтеся його збити, там тварину можна покалічити.

Приберіть домашніх тварин, які можуть поранити або вбити рукокрилого.

Якщо кажан літає, почекайте поки він сяде, обережно візьміть його та посадіть до коробки. У теплий період року його можна випустити на вулицю. Якщо це зимовий період — передайте знайдену тваринку фахівцям.

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