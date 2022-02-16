У Дніпрі з початку поточного року містяни виявили в своїх помешканнях 828 кажанів. Про це в етері Українського радіо Дніпра розповів начальник рятувального відділення аварійно-рятувального загону ДСНС області Євген Чорнобай.
За його словами, найчастіше кажанів виявляють в комунальних закладах освіти та в приватному житлі: на балконах, лоджіях, під обшивкою, під підлогою, на стінах та шторах.
Наскільки кажани небезпечні для людей
"На фоні пандемії у людей спостерігається хіроптофобія – це страх перед кажанами. Але насправді кажани для нас не є такими небезпечними. До того ж, всі види кажанів, що поширені на території нашої країни, занесені до національної червоної книги та потребують охорони", - розповідає Євген Чорнобай.
Чоловік зазначає: кажани відіграють важливу роль у функціонуванні екосистеми, вони є єдиними ссавцями, здатними до польоту. Ці рукокрилі знищують шкідливих комах лісогосподарських структур і тих, що завдають шкоди саме людям.
"Небезпека таки існує, кажани є природнім резервуаром та носіями багатьох інфекцій. Вони є ідеальними носіями вірусів. Але слід пам’ятати, кажани ніколи не нападають на людей. Ці рукокрилі намагаються триматись якнайдалі від них", - говорить начальник рятувального відділення.
Знайдених кажанів відправляють до Харківського центру реабілітації рукокрилих.
Допоможуть, повернуть і влаштують "випускний"
На сьогодні у Харкові єдиний в Україні Центр реабілітації рукокрилих. Його мета – порятунок і реабілітація кажанів, які потрапили в антропогенні пастки; допомога тваринам виснаженим взимку і постраждалим з провини людини, а також просвітницька робота.
За словами співзасновниці реабілітаційного Центру рукокрилих Альони Прилуцької, на сьогодні, завдяки дніпровським кажанам, кількість тварин, які залишились на зимовий період у центрі, більш ніж три тисячі рукокрилих.
"Ми маємо можливість перетримувати велику кількість тварин і професійно займатись їхнім порятунком. У нашому центрі працюють кваліфіковані біологи", - каже Альона Прилуцька.
Жінка розповідає: навесні дніпровських кажанів повернуть у Дніпро. Планується акція "Урочистий випуск рукокрилих".
"Щороку ми проводимо таку акцію у Харкові, цього року плануємо ще й у Дніпрі. Ми хочемо, щоб дніпряни мали можливість потримати кажанчика у руці та випустити його в перший весняний політ", - говорить рятівниця кажанів.
Всіх кажанів кільцюють – ця ідентифікаційна мітка, як паспорт. Вона дозволяє розрізняти тварин між собою та позначати, хто з якого міста.
Що робити, якщо ви виявили кажана
- Ніколи не беріть тварину голими руками, одягніть товсті рукавички.
- Якщо ви помітили кажана на стіні чи шторах, не намагайтеся його збити, там тварину можна покалічити.
- Приберіть домашніх тварин, які можуть поранити або вбити рукокрилого.
- Якщо кажан літає, почекайте поки він сяде, обережно візьміть його та посадіть до коробки. У теплий період року його можна випустити на вулицю. Якщо це зимовий період — передайте знайдену тваринку фахівцям.
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