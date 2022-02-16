Пішов із притулку. На Миколаївщині поліція розшукує 13-річного хлопця

Вознесенське районне управління поліції Миколаївської області розшукує Артема Шеремета 2008 року народження. Хлопець 15 лютого пішов із притулку у Вознесенському районі та не повернувся.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова.

За інформацією правоохоронців, Артем Шеремет може перебувати в Миколаєві.

Фото: Національна поліція Артем Шеремет

Прикмети: зріст близько 180 см, середньої статури, волосся коротке темне.

Був одягнений: коротка куртка чорного кольору, чорна в'язана шапка, світлі спортивні штани, кросівки синього кольору.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського районного управління поліції за адресою: м.Вознесенськ, вул.Київська, 24 або за телефонами (05134)-3-31-51, 066-912-50-27, 102.

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