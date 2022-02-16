Двох чоловіків, які вночі 16 лютого втекли з ізолятора тимчасового тримання, затримали у Виноградові. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

За її словами, за фактом втечі з-під варти двох жителів Виноградова у прокуратурі відкрили кримінальне провадження. "Також правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за фактом неналежного виконання службовими особами ізолятора тимчасового тримання своїх службових обов'язків, наслідком чого стало допущення втечі двох обвинувачених з-під варти. Під час втечі чоловіки спричинили тілесні ушкодження конвоїру та черговому ІТТ. За фактом нанесення тілесних ушкоджень вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР", — розповіла речниця.

З власних джерел Суспільному стало відомо, що чоловіки попросилися до туалету, під час конвоювання до санвузла напали на правоохоронців та втекли.

Працівників ІТТ відсторонили від роботи

Працівників ізолятора тимчасового тримання, які несли службу у ніч на 16 лютого, та їх керівників відсторонили від роботи, — розповіла Суспільному речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

"Службовців та їх керівників відсторонили від роботи для того, щоб була можливість провести об'єктивне розслідування. Всі матеріали справи передадуть ДБР для того, щоб вони провели розслідування, та встановили за яких умов та причин затримані втекли", — розповіла Ганна Дан.

Одного з працівників ізолятора госпіталізували

Заступник директора з медичної частини Виноградівської районної лікарні Євген Пірус повідомив Суспільному: "Чоловіка госпіталізували до травматологічного відділення. У нього забої голови та обличчя. Стан пацієнта задовільний".

Обох втікачів підозрюють у скоєнні кількох злочинів, — прокуратура

Одного з втікачів підозрюють у зберіганні з метою збуту канабісу та метамфетаміну. В грудні суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 744 300 грн застави. "Наприкінці минулого тижня цей же запобіжний захід йому продовжили. Чоловік заставу не вніс. Сьогодні вранці щодо нього мав відбутися розгляд провадження по суті, однак, наразі його зупинили за клопотанням, а перед тим оголосили жителя Виноградова у розшук", — розповіла речниця.

Другого жителя Виноградова, за словами Катерини Хижняк, обвинувачують у вчиненні серії крадіжок з проникненням, викраденні печатки, розбійному нападі на АЗС, до якого підозрюваний залучив неповнолітню особу, незаконному придбанні вогнепальної зброї, яку він переробив, підробці паспорта громадянина України та незаконному придбанні та зберіганні амфетаміну. "До цього закарпатця взяли під варту без можливості внесення застави. І неодноразово щодо нього цей запобіжний захід продовжували. 15 лютого відбулося чергове засідання, на якому суд продовжив особі строк тримання під вартою ще на два місяці", — розповіла Хижняк.

Що відомо:

Двоє жителів Виноградова вночі 16 січня втекли з ізолятора тимчасового тримання.

Чоловіки напали на конвоїра та чергового, після чого зникли у невідому напрямку.

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