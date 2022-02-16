У Запоріжжі сталася пожежа, в якій загинули чоловік та дитина

15 лютого у Запоріжжі сталася пожежа, під час якої загинули 29-річний чоловік та 7-річний хлопчик.

Про це 16 лютого повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Подія сталася на території дачного кооперативу "Запоріжсталь-1" у Вознесенівському районі міста. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло хлопчика і господаря будинку.

Як з'ясувалося пізніше, матір дитини вийшла до магазину, а коли повернулася, будинок вже горів.

Фото: ДСНС

Пожежа охопила 50 кв. м території домогосподарства. На момент прибуття бійців ДСНС вогонь охопив усю будівлю, що ускладнювало гасіння.

О 18:38 вогнеборці локалізували загоряння, а о 18:55 – повністю ліквідували та провели заходи для запобігання повторному займанню.

Причина пожежі встановлюється. Суспільне очікує на коментар речниці Нацполіції в Запорізькій області Олени Лебединської.

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