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На Донеччині затримали бойовика "Оплоту", який намагався перейти лінію розмежування
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На Донеччині затримали бойовика "Оплоту", який намагався перейти лінію розмежування

Олександра Папіна
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На Донеччині затримали бойовика "Оплоту", який намагався перейти лінію розмежування УНІАН

Співробітники СБУ затримали бойовика так званої "ДНР", який намагався непомітно перейти через лінію розмежування.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

За інформацією пресслужби, затриманий — уродженець Мирнограду, воював у складі терористичних угрупувань "Оплот" та "Восток", а також збирав дані про позиції та переміщення підрозділів ЗСУ на Донеччині.

"Через конфлікт із ватажками терористів та погрози фізичної ліквідації він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України", — додали у пресслужбі.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Також перевіряють інформацію про його причетність до інших злочинів.

Що відомо

  • У Станиці Луганській затримали колишнього заступника ватажка так званої "Казачьей национальной гвардии". Затриманий їхав оформлювати ID-паспорт та українську пенсію.
  • Одному з бойовиків так званого "МДБ ДНР" заочно оголосили про підозру у порушені законів та звичаїв війни та в участі у терористичній організації.
  • У Донецькій області затримали ймовірну інформаторку окупантів, яка заповнювала мапи дислокації підрозділів ЗСУ.

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