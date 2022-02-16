Співробітники СБУ затримали бойовика так званої "ДНР", який намагався непомітно перейти через лінію розмежування.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

За інформацією пресслужби, затриманий — уродженець Мирнограду, воював у складі терористичних угрупувань "Оплот" та "Восток", а також збирав дані про позиції та переміщення підрозділів ЗСУ на Донеччині.

"Через конфлікт із ватажками терористів та погрози фізичної ліквідації він намагався проникнути на контрольовану урядом територію України", — додали у пресслужбі.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Також перевіряють інформацію про його причетність до інших злочинів.

Що відомо

У Станиці Луганській затримали колишнього заступника ватажка так званої "Казачьей национальной гвардии". Затриманий їхав оформлювати ID-паспорт та українську пенсію.

Одному з бойовиків так званого "МДБ ДНР" заочно оголосили про підозру у порушені законів та звичаїв війни та в участі у терористичній організації.

У Донецькій області затримали ймовірну інформаторку окупантів, яка заповнювала мапи дислокації підрозділів ЗСУ.

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