Позачергова сесія Харківської міської ради призначена на 18 лютого.
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляється на сайті мерії.
У порядку денному — дев'ять питань та "Різне".
Депутати розглянуть питання про сприяння організації територіальної оборони, внесення змін до програми цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки. Також у порядку денному розглядатимуться питання про надання земельних ділянок.
Позачергова сесія Харківської облради з питань тероборони та безпеки відбулася 16 лютого.
Що відомо
- На позачерговій сесії Харківської обласної ради 16 лютого на Програму територіальної оборони на 2022 рік спрямували 7 млн 983 тис. грн. Також депутати внесли зміни до програм з безпеки та цивільного захисту.