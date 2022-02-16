Позачергова сесія Харківської міської ради призначена на 18 лютого.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляється на сайті мерії.

У порядку денному — дев'ять питань та "Різне".

Депутати розглянуть питання про сприяння організації територіальної оборони, внесення змін до програми цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки. Також у порядку денному розглядатимуться питання про надання земельних ділянок.

Позачергова сесія Харківської облради з питань тероборони та безпеки відбулася 16 лютого.

Що відомо