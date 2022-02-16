У Дніпрі долучилися до Дня єднання. Біля міськради та біля державного прапора, що на флагштоці висотою 72 метри, навпроти історичного музею пройшли урочисті заходи.

Фасади обласної та міської рад прикрасили жовто-синіми прапорцями. Такі ж майорять на маршрутках та автомобілях у місті.

Суспільне Дніпро Маршрутки прикрасили жовто-синіми прапорцями

Біля міськради 14 вихованців ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою підняли на флагштоки 14 прапорів України. Присутні містяни та працівники міськради разом з вокально-хореографічним ансамблем "Юність Дніпра" виконали гімн України.

Біля 72-метрового флагштока зібралася тисяча людей. Разом розгорнули величезний синьо-жовтий стяг - 9 на 12 метрів. Військовий оркестр виконав Гімн України.

Дніпропетровська облдержадміністрація Біля історичного музею розгорнули величезний жовто-синій стяг

До акції долучилися студенти дніпровських вишів. Хлопці та дівчата підняли над головами синьо-жовті прапори.

"Це свято дуже важливе, у важку хвилину ми повинні бути усі разом. Усі ми любимо свою країну. Готові зробити для неї все, що у наших силах", - сказала курсантка Карина Романенко.

Дніпропетровська облдержадміністрація До акції долучилися студенти та курсанти

У День єднання на Дніпропетровщині державний прапор підняли на площах, будівельних майданчиках, у школах, дитсадках, лікарнях.

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