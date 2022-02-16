16 лютого Служба безпеки отримала анонімне повідомлення про замінування низки об'єктів у Києві. Правоохоронці та вибухотехніки перевіряють отриману інформацію.

Про це у коментарі Суспільному повідомила інспектор відділу комунікацій поліції Києва Марія Гапова.

"Ми маємо повідомлення про замінування ряду об'єктів у Києві. Інформацію наразі перевіряють профільні служби", — зазначила вона.

За словами посадовиці, для перевірки повідомлень залучили вибухотехніків, кінологів та слідчооперативні групи.

"Після завершення перевірки зможемо коментувати детальніше щодо кількості перевірених об'єктів", — додала Гапова.

Від початку 2022 року правоохоронці зафіксували сотні подібних повідомлень про замінування, жодне з яких не підтвердилося.

У березні 2021 року президент Зеленський підписав закон, яким було посилено відповідальність за неправдиві повідомлення про мінування. Згідно з новою редакцією статті 259 Кримінального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі від двох до шести років. Якщо неправдиве повідомлення стосується критичної інфраструктури, покарання становить від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу