Зранку 16 лютого у Полтаві підняли державний прапор. Так відзначають День єднання, запроваджений президентом Володимиром Зеленським. Про це з місця події повідомила кореспондентка Суспільного.

Державний прапор на флагштоці у скверу пам’яті Героїв України у Полтави підняли близько 10-ї години ранку. Після цього присутні виконали гімн.

За підрахунками правоохоронців, на площі зібралося близько 200 людей, про це Суспільному повідомив речник обласної поліції Роман Грішин. Прийшли полтавці, гості міста, рідні воїнів, а також, зокрема, правоохоронці.

Фото: Суспільне Полтава День єднання: як відзначають у Полтаві

Крім того, 16 лютого на 14:30 запланували автопробіг із прапорами України. Він стартує від Корпусного парку. А о 17:00 охочі зберуться на акцію «Ми вдома. Ми готові» біля обласної адміністрації. Від будівлі присутні мають рушити до скверу пам’яті Героїв України.

Що відомо: