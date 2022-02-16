У місті Знам'янка Кропивницького району Кіровоградської області вартість проїзду на міських автобусних маршрутах з 18 лютого становитиме вісім гривень. Про це Суспільному розповіла заступниця міського голови з економічних питань Ліана Пересадченко. До здорожчання одна поїздка міським автобусом коштувала сім гривень.

За інформацією Ліани Пересадченко, для школярів, які мають учнівський квиток, вартість проїзду з 1 вересня до 1 червня становитиме шість гривень. До підвищення була п'ять.

Чому підвищили вартість проїзду

У Знам'янці договори з міською радою мають два приватні перевізники. Вони обслуговують вісім міських маршрутів. Перевізники звернулись до міської ради, щоб підвищити тариф на проїзд до 11 гривень 60 копійок.

"На різні маршрути пропонували різну ціну. Ми розглянули їх, деякі ціни були з урахуванням прогнозованого підвищення. Тому ми поставили актуальні ціни. Домовились щодо восьми гривень, щоб покрити хоча б прямі витратити. Інвестиційної складової в тариф не можна закласти, тому що це буде додатковим тягарем для жителів громади і зменшить обсяг перевезень",– сказала заступниця міського голови.

Вартість проїзду підвищили через десятивідсоткове здорожчання, з моменту обчислення попереднього тарифу, складових тарифу, розповіла заступниця.

Таблиця, що показує наскільки зросла вартість складових тарифу на перевезення у Знам'янці з моменту обчислення попереднього тарифу

Виконавчий комітет Знам'янської міськради ухвалив рішення про підвищення вартості проїзду 15 лютого.

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