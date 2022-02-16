На Вінниччині +667 підтверджених випадків коронавірусу

На Вінниччині підтвердили 667 нових випадків коронавірусу. Це на 57 менше, аніж напередодні. Одужали 918 пацієнтів. Летальних випадків медики зафіксували дев'ять. Такі дані МОЗ України станом на ранок 16 лютого.

Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтвердили у 145 986 мешканців області. З них одужали 120 555 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 467 людей.

Упродовж доби 15 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 2 575 людей. Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 751 вінничанин (всього 604 177людей). Другою дозою імунізувалися 1 018 мешканеців області (всього 571 176). Бустерною дозою вакцинувалася 806 людей (всього 27 244), додатковою дозою вакциновано (всього 372 вінничан).

Загалом в області проведено 1 200 395 щеплень.

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За добу 15 лютого в Україні зафіксували 31 513 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ушпиталили 3 649 людей, померли 310 хворих. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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