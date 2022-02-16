У Чернівцях на Центральній площі доєднались до святкування Дня єднання. Люди заспівали гімн та підняли прапори. Також тримали у руках великий державний прапор.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з площі.

На акцію зібрались кілька сотень людей. Суспільному розповіли, що прийшли, аби підтримати країну через загрозу вторгнення Росії.

фото: Суспільне Буковина

На площі з патріотичними піснями виступали діти.

фото: Суспільне Буковина

День єднання в Україні проводять вперше. Заходи відбуваються у різних містах. На Буковині на мостах через Черемош та Дністер утворили живі ланцюги, які об'єднали жителів сусідніх областей.

фото: Суспільне Буковина

Також на вулиці Воробкевича в Чернівцях підняли прапор на флагштоці.

фото: Суспільне Буковина

Що відомо

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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