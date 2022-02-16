День єднання: як відзначають у Вінниці

У Вінниці, у День єднання, військові, містяни, влада та студенти зібралися на Замковій горі. Під час підняття прапора України о 10 ранку присутні виконали гімн України.
У руках вони тримали українські прапори.
Фото: Суспільне Вінниця
Фото: Суспільне Вінниця
Також у виконанні міського камерного хору ім. Газінського прозвучала молитва за Україну.
У цей день:
- підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;
- виконати о 10.00 Державний Гімн України;
- провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.
Також план заходів передбачає:
- створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації «Uaразом» для забезпечення щоденного інформування населення щодо стану ситуації з безпекою,
- прискорення процесу створення системи територіальної оборони,
- проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників та українських громад.
Що відомо
- Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він, зокрема, повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.
- Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.