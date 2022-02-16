День єднання: як відзначають у Вінниці

У Вінниці, у День єднання, військові, містяни, влада та студенти зібралися на Замковій горі. Під час підняття прапора України о 10 ранку присутні виконали гімн України.

У руках вони тримали українські прапори.

Фото: Суспільне Вінниця

Фото: Суспільне Вінниця

Також у виконанні міського камерного хору ім. Газінського прозвучала молитва за Україну.

У цей день:

підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;

виконати о 10.00 Державний Гімн України;

провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

Також план заходів передбачає:

створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації «Uaразом» для забезпечення щоденного інформування населення щодо стану ситуації з безпекою,

прискорення процесу створення системи територіальної оборони,

проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників та українських громад.

Що відомо