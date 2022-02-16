logo logo
На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 800 людей
Регіони

На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 800 людей

Наталія Спатарь
·
На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 800 людей Суспільне Буковина

15 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 836 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 533.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 597 людей.

  • Pfizer-BioNTech – 508 людей,
  • CoronaVac – 55,
  • Moderna – 34,
  • AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 891 людину:

  • Pfizer-BioNTech – 701 людину,
  • Moderna – 107,
  • CoronaVac – 73,
  • AstraZeneca – 10,

Бустерною дозою імунізували 348 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 324 людей,
  • Moderna – 16,
  • CoronaVac – 8.

Станом на 14 лютого в області першою дозою щепили 300 848 людей, що складає 33,43% населення області. Другою дозою імунізували 289 666 людину. Додатковою – 81, бустерною – 9 691.

Що відомо

  • Загалом в області виявили 147 608 випадків інфікування коронавірусом, 120 733 людей одужали, а 3 241 померла.
  • У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
  • У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди