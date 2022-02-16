На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 800 людей

15 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 836 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 533.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 597 людей.
- Pfizer-BioNTech – 508 людей,
- CoronaVac – 55,
- Moderna – 34,
- AstraZeneca – 0,
Другою дозою імунізували 891 людину:
- Pfizer-BioNTech – 701 людину,
- Moderna – 107,
- CoronaVac – 73,
- AstraZeneca – 10,
Бустерною дозою імунізували 348 людей:
- Pfizer-BioNTech – 324 людей,
- Moderna – 16,
- CoronaVac – 8.
Станом на 14 лютого в області першою дозою щепили 300 848 людей, що складає 33,43% населення області. Другою дозою імунізували 289 666 людину. Додатковою – 81, бустерною – 9 691.
Що відомо
- Загалом в області виявили 147 608 випадків інфікування коронавірусом, 120 733 людей одужали, а 3 241 померла.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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