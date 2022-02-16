На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 800 людей

15 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 836 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 533.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 597 людей.

Pfizer-BioNTech – 508 людей,

CoronaVac – 55,

Moderna – 34,

AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 891 людину:

Pfizer-BioNTech – 701 людину,

Moderna – 107,

CoronaVac – 73,

AstraZeneca – 10,

Бустерною дозою імунізували 348 людей:

Pfizer-BioNTech – 324 людей,

Moderna – 16,

CoronaVac – 8.

Станом на 14 лютого в області першою дозою 300 848 людей, що складає 33,43% населення області. Другою дозою імунізували 289 666 людину. Додатковою – 81, бустерною – 9 691.

Що відомо

Загалом в області 147 608 випадків інфікування коронавірусом, 120 733 людей одужали, а 3 241 померла.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]