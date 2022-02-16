logo logo
1 523 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
КОРОНАВІРУСРегіони

1 523 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
·
1 523 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexeles.com

15 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 523 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 31 513 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 15 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 148 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2412 (+25);
  • Гадяцький – 2037 (+32);
  • Гадяч – 3033 (+52);
  • Глобинський – 3553 (+16);
  • Горішні Плавні – 9167 (+135);
  • Гребінківський – 1869 (+23);
  • Диканський – 2227 (+3);
  • Зіньківський – 3488 (+39);
  • Карлівський – 3493 (+33);
  • Кобеляцький – 3081 (+24);
  • Козельщинський – 2059 (+31);
  • Котелевський – 2452 (+40);
  • Кременчук – 21824 (+233);
  • Кременчуцький – 3085 (+17);
  • Лохвицький – 4163 (+65);
  • Лубенський – 2048 (+12);
  • Лубни – 7041 (+60);
  • Машівський – 1593 (+1);
  • Миргород – 5511 (+45);
  • Миргородський – 2330 (+25);
  • Новосанжарський – 2427;
  • Оржицький – 1558 (+18);
  • Пирятинський – 2875 (+46);
  • Полтава – 55900 (+458);
  • Полтавський – 8629 (+6);
  • Решетилівський – 2261 (+27);
  • Семенівський – 1699 (+15);
  • Хорольський – 2909 (+19);
  • Чорнухинський – 723 (+1);
  • Чутівський – 1825 (+15);
  • Шишацький – 2329 (+7).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 169 601 людини. Одужали за увесь час 147 367 людей, а летальних випадків — 4 092 (8 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 18 142 жителів регіону.

Читайте також:

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди