1 523 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

15 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 523 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 31 513 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 15 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 148 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2412 (+25);
- Гадяцький – 2037 (+32);
- Гадяч – 3033 (+52);
- Глобинський – 3553 (+16);
- Горішні Плавні – 9167 (+135);
- Гребінківський – 1869 (+23);
- Диканський – 2227 (+3);
- Зіньківський – 3488 (+39);
- Карлівський – 3493 (+33);
- Кобеляцький – 3081 (+24);
- Козельщинський – 2059 (+31);
- Котелевський – 2452 (+40);
- Кременчук – 21824 (+233);
- Кременчуцький – 3085 (+17);
- Лохвицький – 4163 (+65);
- Лубенський – 2048 (+12);
- Лубни – 7041 (+60);
- Машівський – 1593 (+1);
- Миргород – 5511 (+45);
- Миргородський – 2330 (+25);
- Новосанжарський – 2427;
- Оржицький – 1558 (+18);
- Пирятинський – 2875 (+46);
- Полтава – 55900 (+458);
- Полтавський – 8629 (+6);
- Решетилівський – 2261 (+27);
- Семенівський – 1699 (+15);
- Хорольський – 2909 (+19);
- Чорнухинський – 723 (+1);
- Чутівський – 1825 (+15);
- Шишацький – 2329 (+7).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 169 601 людини. Одужали за увесь час 147 367 людей, а летальних випадків — 4 092 (8 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 18 142 жителів регіону.