1 523 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

15 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1 523 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 31 513 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 15 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 148 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2412 (+25);

Гадяцький – 2037 (+32);

Гадяч – 3033 (+52);

Глобинський – 3553 (+16);

Горішні Плавні – 9167 (+135);

Гребінківський – 1869 (+23);

Диканський – 2227 (+3);

Зіньківський – 3488 (+39);

Карлівський – 3493 (+33);

Кобеляцький – 3081 (+24);

Козельщинський – 2059 (+31);

Котелевський – 2452 (+40);

Кременчук – 21824 (+233);

Кременчуцький – 3085 (+17);

Лохвицький – 4163 (+65);

Лубенський – 2048 (+12);

Лубни – 7041 (+60);

Машівський – 1593 (+1);

Миргород – 5511 (+45);

Миргородський – 2330 (+25);

Новосанжарський – 2427;

Оржицький – 1558 (+18);

Пирятинський – 2875 (+46);

Полтава – 55900 (+458);

Полтавський – 8629 (+6);

Решетилівський – 2261 (+27);

Семенівський – 1699 (+15);

Хорольський – 2909 (+19);

Чорнухинський – 723 (+1);

Чутівський – 1825 (+15);

Шишацький – 2329 (+7).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 169 601 людини. Одужали за увесь час 147 367 людей, а летальних випадків — 4 092 (8 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 18 142 жителів регіону.

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