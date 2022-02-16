День єднання: у Харкові урочисто підняли прапор на стометровий флагшток

У сквері на березі річки Лопань у Харкові урочисто підняли національний прапор на флагшток заввишки понад 100 метрів. Гімн України виконав хор театру "Схід Опера", повідомляє кореспондент Суспільного.
Захід приурочили до Дня єднання, запровадженого напередодні президентом України Володимиром Зеленським.
Суспільне Харків
Суспільне Харків
Суспільне: Харків
Суспільне Харків
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Що відомо
- 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого День єднання. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
- 101-метровий флагшток у Харкові відкрили до 30-річчя незалежності України 2021 року.
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