На Закарпатті за добу виявили майже 500 випадків COVID-19

492 нові випадки COVID-19 виявили на Закарпатті 15 лютого. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 341 пацієнт одужав, 10 людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 109 492 випадки COVID-19. 89 838 пацієнтів подолали хворобу, 2 667 — померли.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, – 42%", — йдеться у повідомленні.

Що відомо:

В Україні виявили понад 31 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус;

Хворих на COVID-19 на Закарпатті госпіталізують у 17 лікарнях. Там виділені 1970 ліжок для пацієнтів.

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