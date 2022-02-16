На Кіровоградщині за добу виявили коронавірус у 541 людини

За добу на Кіровоградщині підтвердили 541 новий випадок СOVID-19, з них 20 випадків у дітей. Одужали 320 людей, померли троє. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Коронавірус зафіксували:

Голованівський район – 43, з них дітей – 9;

Кропивницький район – 337, з них дітей – 6;

Олександрійський район – 76, з них дітей – 1;

Новоукраїнський район – 85, з них дітей – 4.

Одужали:

Голованівський район – 8;

Кропивницький район – 287;

Новоукраїнський район – 24;

Олександрійський район – 1.

Померли 66-річний чоловік з Компаніївської громади, 63-річна жінка з Олександрівської громади та 76-річна жінка з Кропивницької громади Кропивницького району.

Всього за період карантину в області зареєстрували 41823 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, одужали 33733, померли – 1706.

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