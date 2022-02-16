На Одещині за добу померли 19 хворих на COVID-19

За минулу добу, 15 лютого, в Одеській області COVID-19 виявили у 2 847 людей. 550 хворих одужали, 19 померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (4 378). Далі йде Одещина, на третьому місці – Дніпропетровська область (1 952).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 311 442 громадянина,

одужала 236 621 людина,

померли 5 829 хворих,

наразі хворіють 68 992 мешканці області.

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