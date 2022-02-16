Протягом доби 15 лютого в Миколаївській області зареєстрували 928 нових випадків COVID-19. Це на 26 випадків менше ніж виявили напередодні. Від наслідків перебігу коронавірусної інфекції померли чотири людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 373, в Южноукраїнську підтвердили 101 випадок, у Первомайську ― 79 випадків, у Вознесенську ― 36, в Очакові ― чотири. На території інших громад області зареєстрували 335 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 89 дітей до 18-ти років.

Від початку пандемії в Миколаївській області на коронавірус захворіли 136 884 людини.

Протягом доби 15 лютого одужала 491 людина. Всього на Миколаївщині від COVID-19 одужали 118 376 людей.

За період пандемії на Миколаївщині від наслідків перебігу коронавірусної хвороби померли 3 459 людей. За добу медики зареєстрували чотири летальні випадки.

"З них у Миколаєві одна людина та на інших адміністративних територіях – три. За віковими категоріями померлі відносяться до наступних груп: 20-29 років – одна людина, 60-69 – дві, 80-89 – одна", ― розповіла Злата Ємельянова.

Станом на 15 лютого на стаціонарному лікуванні в області перебуває 1 191 пацієнт, хворий на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 195 хворих, із них 21 вакциновані хоча б однією дозою.

Завантаженість ліжок у лікарнях складає 47,26 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 2 847 нових випадків коронавірусної хвороби та 19 смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 785 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 дев'ять людей.

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