Росія спробує використати визнання республік для тиску — аналітик

Росія дивиться чи можна використати визнання республік, щоб натиснути на Німеччину та Францію, аби вони натиснули на Україну. Про це під час ефіру програми "Сьогодні.Головне" розповів аналітик фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський.

"Визнання Росією самопроголошених республік означатиме що Росія виходить з переговорного процесу і це означає що Путін порушує декларацію, яку він підписав у 12 лютого 2015 року. В тій декларації йшла мова про територіальну цілісність України. Росія ще раз продемонструє, що для неї не існує міжнародного права", — розповів аналітик фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський.

Петро Бурковський зазначив, що після визнання Росією псевдореспублік, вона не зможе вимагати від України виконання політичної частини Мінських угод. Також це означатиме, що буде анульовна угода про припинення вогню. Це може призвести до введення військ або укладення угод з псевдореспубліками на співпрацю, які вони у 2011 році уклали угоди з Абхазією та Осетією, про нібито захист від Грузії.

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"Росія подивиться чи можна використати визнання республік, щоб натиснути на Німеччину та Францію, аби вони тиснули на Україну. З цього нічого не вийде. З 2014 окупанти звинувачують нас, що Україна не виконую Міньки домовленості. Тому потрібні альтернативи, їх три", — розповів Петро Бурковський.

За словами Петра Бурковського альтернативи такі, перше – оголосити війну, друге – примусити захід вплинути на України, трете – включити тимчасово окуповані території до складу Росії.

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Що відомо

15 лютого депутати держдуми РФ підтримали проєкт постанови №58243-8 про необхідність визнання самоназваних республік “ЛДНР” та направили своє рішення до президента Росії, - повідомляє сайт держдум РФ. В свою чергу Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ України заявив, що визнання Росією самопроголошених республік означатиме фактичний її вихід із Мінських угод.

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