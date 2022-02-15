23 лютого — 143-тя річниця від дня народження художника Казимира Малевича У дитинстві та юності він мешкав у Конотопі та Білопіллі, що на Сумщині. Чим займався у цих краях та що нагадує про його перебування — читайте у матеріалі.

У Білопіллі відбулося його перше знайомство з художниками. "З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників", – писав у спогадах Казимир Малевич.

wikiart.org. Картина Казимира Малевича, "Атлети"

У Білопіллі Малевич жив приблизно у період з 1890 до 1894 року — десь у віці від 11 до 15 років. Його батько тоді працював на місцевій цукроварні.

"Обставини, за яких проходило моє дитинство, були такі: батько працював на буряково-цукрових заводах, котрі зазвичай будуються в глушині, у віддаленні від більших і менших міст", — зазначав Малевич.

У жовтні 2021 року у Білопіллі встановили артоб'єкт, присвячений художнику. Це — копія роботи Малевича “Білий хрест на сірому тлі”.

Також у місті є мурал з зображенням Малевича на будівлі собору, яка залишилася з 1819 року.

"Якраз на цьому місці була іконна лавка, тобто, історична будівля, пов'язана безпосередньо з Казимиром Малевичем", — розповів міський голова Білопілля Юрій Зарко.

Суспільне Суми Мурал з зображенням Казимира Малевича у Білопіллі

У Конотопі Малевич відчув себе художником, розповів художник Володимир Борошнєв.

"Мама йому купила фарби, хоча ми знаємо що батько був проти. Коли батько помер, він здійснив цю мрію. У Конотопі він намалював "Місячну ніч" і гай з буслами, тобто — гай з лелеками (ред. "Буслик") і продав ці дві картини в Конотопі. У нас магазин цей є", — зазначив він.

"Першою на полотні розміром аршин на три чверті була написана "Місячна ніч". Це був краєвид з річкою, камінням і прив'язаним човником. Відблиски місячного світла, як казали, були на картині мов живі...", — писав у своїх спогадах Малевич.

За даними архівного відділу Конотопської міськради, Малевич мешкав з батьками у Конотопі у 1895-1896 роках. "Мені було 16 років. Жив я тоді в Конотопі. О, славне місто Конотоп!...", — писав Малевич.

Пам’ятник Казимиру Малевичу встановили з нагоди століття від часу створення знаменитої картини "Чорний квадрат". На ньому він зображений у віці 16-ти років. Автор пам’ятника – місцевий скульптор Юрій Ведмідь.

Пам’ятник Казимиру Малевичу у Конотопі

Поруч із пам’ятником є кафе, присвячене фундатору супрематизму.

Традиційним став для Конотопа художній пленер, присвячений Малевичу.

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