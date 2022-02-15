Уряд Бельгії в ніч проти 15 лютого погодив масштабну трудову реформу, яка передбачає зокрема встановлення чотириденного робочого тижня, але з такою ж кількістю робочих годин, як у п’ятиденному.

Про це повідомляє бельгійський мовник RTL.

Трудова реформа в Бельгії складається із чотирьох стовпів. Перший — гнучкість робочого графіку, яка передбачає можливість запровадження чотириденного робочого тижня за згодою працівників. Крім того, з’явиться можливість збільшити кількість робочих годин в один тиждень і зменшити — в інший. Робочий графік має переглядатися кожні пів року.

Другий стовп стосується професійної підготовки працівників. Кожен із них матиме право на додаткові дні для підвищення кваліфікації: три у 2022-му, чотири — у 2023-му і п’ять — у 2024-му.

Третій стовп — це мобільність робочої сили. Відтепер під час відпрацювання після звільнення працівники зможуть працювати на іншого роботодавця. Але уряд Бельгії планує в майбутньому переглянути цю норму.

Зрештою, четвертий стовп трудової реформи — цифрова економіка. Тут зокрема передбачене "право на від’єднання", згідно з яким роботодавець не має права турбувати працівника в позаробочий час та вихідні дні (раніше це правило стосувалося лише держслужбовців). Також уряд обіцяє більше гарантій працівникам таких платформ, як Uber, і спрощення роботи у сфері електронної комерції.

За словами прем’єр-міністр Бельгії Александра де Кроо, уряд має на меті збільшення кількості зайнятих громадян віком 20-64 роки до 80% до 2030 року. Зараз цей показник становить лише 71,4%, що нижче, ніж у сусідніх Німеччині та Нідерландах. Трудову реформу підтримали всі сім коаліційних партій Бельгії.

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