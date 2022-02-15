У Кропивницькому 16 лютого відбудеться марш Єдності та автопробіг Єдності, розповіла Суспільному голова Кіровоградської облдержадміністрації Марія Чорна.

Таким чином долучаться до Дня єднання, який відзначать відповідно до указу президента України Володимира Зеленського. Збір учасників почнеться о 9:40 на площі Героїв Майдані, о 10:00 колона вирушить до Ковалівського парку.

"Разом з ветеранами АТО/ООС та членами родин загиблих понесемо державний прапор", – сказала Марія Чорна.

Указ про оголошення 16 лютого 2022 року Днем єднання президент України підписав 15 лютого 2022 року. Цей день, який анонсують, як дату можливого нападу Росії, Україна зробить Днем єднання, – сказав він у відеозверненні. "Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність".

Відповідно до указу, в День єднання на будинках і спорудах по всій Україні буде піднятий державний прапор, о 10:00 ранку буде виконано гімн. Крім того, українські посольства й консульства проведуть заходи з єднання й підтримки України.

Зеленський також розпорядився, щоб протягом доби уряд забезпечив підняття на 30% проти початку 2022 року зарплат військовослужбовцям Збройних сил і на 20% — прикордонникам і нацгвардійцям.

Що відомо

Третій місяць поспіль загроза нападу Росії на Україну не зникає з перших шпальт світових видань та з порядку денного політиків. З Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним по черзі зустрічаються лідери держав, а 8 лютого у Берліні лідери країн "Веймарського трикутника" (Польща, Німеччина та Франція) обговорили питання безпеки у Європі та загрози російського вторгнення в Україну.

11 лютого градус напруги підвищився. Президент США Джо Байден обговорив зі світовими лідерами і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію на кордонах України й, за повідомленнями ЗМІ, заявив, що вторгнення РФ високоймовірне. Одразу після цього Велика Британія, Чорногорія, Литва, Данія, Японія та Південна Корея рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Аналогічні рекомендації оприлюднили посольство Ізраїлю та низка інших країн.

Суспільне слідкує за оновленнями та веде текстовий онлайн подій щодо повідомлень про загрози з боку Росії.

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