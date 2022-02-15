Олександр Абраменко 15 лютого вийшов у фінал лижної акробатики на Олімпіаді-2022, що триває в Пекіні. Батьки спортсмена слідкували за виступами сина вдома в Миколаєві.

Батько спортсмена – Володимир Абраменко, кваліфікаційні змагання лижної акробатики серед чоловіків на Олімпіаді-2022 дивився вдома. Олександр з першої спроби пройшов у фінал, де отримав від суддів 120,36 бала. Це був п'ятий результат серед списку учасників кваліфікації.

"Я завжди хвилююсь. У першу чергу, щоб вони вийшли у фінал, 12 кращих. Я у фіналі менше хвилююсь, бо ви бачили трансляцію, усі 24 людини дуже сильно стрибають, дуже якісно стрибають. Саша ― молодець, впорався з хвилюванням, з психологічним станом впорався. Стрибнув він гідно. Це перший крок", ― розповідає Володимир Абраменко.

Фото: Олександр Пан/Суспільне Миколаїв Володимир Абраменко

За словами матері спортсмена Ірини Абраменко, під час змагань сина намагається зайняти себе домашніми справами або працює.

"Усю ніч не спала, мені просто не спалось. То думки йдуть, то ще щось до голови приходить. У мене зранку вже багато справ було. Не можу дивитись у прямому ефірі, хвилюватись. Я розумію, що це усе передається йому, і він хвилюється. Потім тільки присіла, чую, що Вова голосно каже: "Усе добре!". Мені вже спокійно. Я можу приїхати додому і подивитись змагання, як це було", ― говорить Ірина Абраменко.

Фото: Олександр Гресь/Суспільне Миколаїв Ірина Абраменко

Олександр Абраменко розповів, що впорався зі своїм виступом.

"На старті був присутній великий мандраж, з яким треба боротися. Це було складно, але я впорався. Свій стрибок я зробив досить добре, але судді "зажали" трохи балів. Але радий, що цього вистачило для потрапляння у першу шістку", ― каже Олександр Абраменко.

Батьки спортсмена розповідають, чого бажають синові у фінальних змаганнях з лижної акробатики.

"Я йому написав, сказав: "Саша ― молодець, так тримати!". Не хвилюйся, просто виконай свою роботу й отримай драйв і задоволення від своєї роботи", ― каже Володимир Абраменко.

Фінальні змагання з лижної акробатики відбудуться 16 лютого о 13:00 за київським часом. Їх транслюватиме Суспільний мовник.

Що відомо

33-річний український фристайліст Олександр Абраменко ― олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 у лижній акробатиці. Ігри у Пекіні для нього п'яті у кар'єрі. Спортсмен вісім разів виступав на чемпіонатах світу з лижної акробатики. У 2019 році він став срібним призером турніру.

У сезоні 2021/22 Абраменко двічі ставав бронзовим призером етапу Кубка світу у фінській Руці у командній лижній акробатиці.

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