Причетні до нападу на журналістів у Дніпрі встановлені — Монастирський

Причетні до нападу на журналістів у Дніпрі встановлені та нестимуть кримінальну відповідальність. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Всі особи, причетні до порушення прав журналістів в аеропорту Дніпра, вже встановлені та будуть притягнуті до відповідальності, передбаченої Законом", - сказав він.

За словами міністра, слідчі проводять досудове розслідування у порядку статті 171 та статті 345-1 Кримінального кодексу України.

Що відомо

Біля термінала аеропорту міста Дніпро 13 лютого невідомі напали на знімальну групу видання "Українська правда". Погрожуючи ножем, в оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео.

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