Щонайменше одне щеплення проти COVID-19 отримали понад 38 тисяч людей із хронічними захворюваннями. Про це повідомляє Закарпатська ОДА на офіційному сайті.

А повний курс імунізації пройшли 35 339 закарпатців. Бустерну дозу отримали 835 осіб, додаткову – 32.

Що відомо:

На Закарпатті за добу виявили майже 500 випадків COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад п'ятнадцять з половиною мільйонів людей, з них отримали першу дозу — 15 577 692 людини, отримали дві дози — 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу — 23 748 людей, бустерну дозу — 567 242 людини. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.

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