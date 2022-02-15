На Полтавщині почали навчання працівники СБУ

У Полтавській області від 15 лютого триватимуть контрдиверсійні навчання для правоохоронців. У цей період в окремих місцях можуть обмежувати пересування людей та перевіряти документи, повідомила Суспільному речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова.

Навчання у Полтавській області розпочала координаційна група Антитерористичного центру при обласному управлінні СБУ.

"Навчання будуть проводити в умовах, наближених до реальних. Тому громадяни повинні будуть на законну вимогу працівників правоохоронних органів пред’являти свої документи. Також можливі випадки того, що будуть зупиняти авто та проводити огляд", – каже речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова.

Тренування триватимуть до початку березня. Їх організували для вдосконалення взаємодії силових структур та органів влади, каже речниця.