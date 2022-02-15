50 років на сцені. Померла акторка Вінницького театру

Померла українська акторка театру та кіно, народна артистка України – Лідія Бєлозьорова. З 1972 року акторка грала на сцені Вінницького театру імені Садовського. Про це йдеться на сторінці театру.

Лідія Бельозьорова

Жінка народилася 31 березня 1945 року в Херсоні. З 1972 року грала на сцені Вінницького музично-драматичного театру імені Садовського.

Театральні роботи: Одарка («Запорожець за Дунаєм»), Наталка Полтавка («Наталка Полтавка»), Марія («Дванадцята ніч»), дружина Тев'є («Поминальна молитва»), Баядера («Баядера»), Мірандоліна («Мірандоліна»), Ханума («Ханума»), Любов Хведоровна («Мазепа»), Бобренчиха («Маруся Чурай»), Памела («Дорога Памела»), Бернарда Альба («Дім Бернарди Альби»), Марія Василівна («Дядя Ваня»), Марселін («Божевільний день, або Одруження Фігаро»), «Осіння мелодія», Дульський («Мораль пані Дульської»).

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