Ціни на нерухомість та кількість туристів. Яка ситуація у Львові

У Львові ціни на житло зросли несуттєво. Зараз в середньому однокімнатну квартиру в новобудові можна орендувати за 400 доларів, квартира з радянським ремонтом обійдеться у 200 доларів в місяць. Суспільне поспілкувалося з місцевими рієлторами про тенденції на ринку нерухомості, а також з готельєрами про наповненість львівських готелів.

Пропозиція й досі переважає над попитом, знайти квартиру для оренди зараз можна без труднощів, каже керівник агентства з нерухомості Василь Івандівка. Проте прогнозує — ціни можуть піти вгору.

"Поки у Львові є достатньо квартир. Поки що паніка не сягнула до нас в таких великих межах і квартир є достатньо. Немає такого, що нам дзвонять суто зі Східної України, люди як дзвонили, так і дзвонять. Львів є інвестиційно привабливим, тому тут є багато людей з інших областей, які просто інвестують гроші", — каже керівник агентства з нерухомості Василь Івандівка.

Немає ажіотажу і в готелях. Менеджер мережі ресторанів та готелів у Львові Тарас Маселко розповів, що зараз їхній готель на 69 номерів заповнений наполовину.

Суспільне Львів Рецепція готелю

"Від початку лютого люди цікавляться чи можна приїхати на довший термін на тиждень-два. Ми маємо кілька поселень насправді, які вже зараз тривають. В основному — це люди з Києва, які приїжджають до нас на тиждень-два ймовірно з причин безпекових. Але це не є масово", — каже Тарас Маселко.

Більшість тих, хто зараз живе у готелі — це туристи, які приїхали до Львова на кілька днів. Дмитро та Олександра приїхали з Києва на День Святого Валентина. Свою подорож запланували заздалегідь і уже в 17 лютого повертаються до столиці.

Суспільне Львів Туристи Олександра та Дмитро

"Якщо всього боятися, то краще сидіти вдома і нікуди не виходити", — каже Дмитро.

"Ризик є завжди, ризик є сісти в літак, спуститися в метро. Я думаю, що це не правильно тікати зі своєї країни, як це роблять олігархи, потрібно залишатися і захищати нашу країну", — додає Олександра.

Туристи на вулицях Львова розповіли Суспільному, як почуваються зараз та з якою метою приїхали до міста.

"Ми приїхали з Києва, їдемо відпочивати, був запланований вже давненько відпочинок в Східниці та проїздом заїхали до Львова на два дні. У нас з собою основні речі на всяк випадок. Зберігаємо спокій, і морально, і фізично готові до всього: аптечку з собою маємо, усі необхідні речі з собою", — каже туристка з Києва Антоніна.

Суспільне Львів Туристка Антоніна

"Я не відчуваю тривоги та не бачу, щоб хтось відчував, всі приїхали відпочивати, ми в загальному теж приїхали трошки відпочити, перелаштовуємося на позитивні новини", — каже турист з Рівного Віталій.

У міському центрі туристичної інформації розповідають, що за минулий тиждень туди, дізнатися про екскурсії, заклади культури чи музеї, прийшло понад 600 туристів. Серед них багато іноземців.

"Туризм зараз на кращому рівні, туристи є. Частка іноземних туристів в нас складає 40%, а найбільше в нас відвідувачів з Польщі, Туреччини, Великобританії. Якщо брати українських туристів, то найбільше в нас є киян, жителів Харкова і Дніпра", — розповіла заступниця директора комунального підприємства Лілія Курпіта.

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