На Авдіївському коксохімзаводі загинуло двоє людей

У Донецькій області правоохоронці розпочали перевірку за фактом загибелі двох людей на Авдіївському коксохімзаводі. Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва.

"14 лютого на ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" під час демонтажу залізобетонної конструкції впала плита. Разом із нею з висоти 37 м зірвалися 39 та 42-річні слюсар-ремонтник та монтажник. Від отриманих травм вони загинули на місці", — повідомила Анастасія Мєдвєдєва.

Анастасія Мєдвєдєва додала, що чоловіки були працівниками в підрядній організації ТОВ "Метпромгруп". Наразі тіла загиблих дістали з-під уламків.

За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт відкрито кримінальну справу ч. 2 ст. 272, максимальне покарання до трьох років позбавлення волі.

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