У Дніпрі перевірили паркувальні майданчики. Що виявили

Представники комунального підприємства "Транспортна інфраструктура міста" перевірили паркувальні майданчики у Дніпрі. Що виявили під час перевірок, дізнавались кореспонденти Суспільного.

За словами заступника директора комунального підприємства "Транспортна інфраструктура міста" Віталія Шаповалова, на нелегальних стоянках часто пошкоджують автомобілі, крадуть як речі із салонів, так і самі транспортні засоби. У таких випадках притягнути до відповідальності власників парковок неможливо, бо їхня діяльність офіційно не оформлена.

Якщо хтось в них кине каміння - я за це не відповідаю

Паркувальний майданчик на вулиці Осінній, біля 18 будинку, охороняє Євген. Чоловік каже: слідкує, аби ніхто не вкрав автомобілі, однак за їхнє ймовірне псування не відповідає.

"За те, що машини стоять - я несу відповідальність, але якщо хтось в них кине каміння – я за це не відповідаю", - каже охоронець.

Представники комунального підприємства приїхали перевірити наявність документів на право власності або оренду цієї земляної ділянки та дозвільні папери на ведення бізнесу. До них вийшов чоловік, який представився власником. Дозвільну документацію не показав, бо, каже, у наданими комунальниками документах немає інформації про те, до якої саме юридичної особи приїхала перевірка.

Працівники комунального підприємства склали припис на цю стоянку.

"Ми залишили припис, де у термінах до п’яти днів вони повинні нам надати документи. Якщо такі документи не нададуть, то ініціюємо перевірку з інспекцією з питань благоустрою та вирішимо питання щодо демонтажу, якщо ця парковка є незаконною", - говорить Віталій Шаповалов.

Також перевірили стоянку на Слобожанському проспекті, біля 115 будинку. Припис на її власника складають вже втретє.

"Якщо не будуть надані жодні документи та цей оператор не оформить парковку в комунальному підприємстві, то цей майданчик буде внесено до переліку на демонтаж", - сказав начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства Андрій Осипов.

Міська влада прагне передати ці парковки в користування іншим особам.

На думку громадського діяча Дениса Селіна, мета перевірок інша - міська влада прагне передати ці парковки в користування іншим особам. Чоловік додає: він проаналізував судовий реєстр та зафіксував системні порушення щодо дозволів на паркувальні майданчики.

"Люди йшли до суду, вони показували усі документи, що у них ця земля в оренді на 10 років, але їм міська рада казала, що ви не маєте права. Тобто, це - переділ ринку, і фактично немає альтернативи, тому що людям десь треба паркуватися", - зазначає громадський діяч.

Якщо власники перевірених парковок не нададуть перелік необхідних документів, то їхні майданчики демонтують. На це у них є п'ять днів.

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