З 16 лютого учні навчальних закладів Енергодару повернуться до очного навчання.

Про це повідомили на сайті Енергодарської міської ради.

"Учні 1-11 класів гімназій № 1, 2, 3, 7, 5-11 класів багатопрофільного ліцею та гімназії №5, учнів 1-4 класів гімназії №4 та початкової школи №9, а також учнів ЕНВК "ЗНЗ-МНВК" повернуться за шкільні парти", — йдеться в повідомленні.

Також з 16 лютого буде відновлено проведення занять в очній формі для вихованців закладів позашкільної освіти, Дитячої музичної та Дитячої художньої шкіл.

У міськраді зазначають, що учні 1-4 класів гімназії №5 та початкової школи №6 повернулися до очної форми навчання ще 14 лютого.

Наразі дистанційно продовжать навчатися лише учні 5-11 класів гімназії №4.

Що відомо

З 7 лютого в Запоріжжі учні 5-11 класів перейшли на дистанційне навчання. Відповідне рішення ухвалила 4 лютого комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Наразі школярі Запоріжжя продовжують навчання онлайн. Питання про поновлення навчального процесу очно розглянуть наприкінці тижня — повідомили у міськраді.

За добу 14 лютого у Запорізькій області захворіли 157 дітей. Всього станом на 15 лютого в області захворіли 15 367 дітей. Про це повідомляє "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram