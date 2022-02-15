В Ужгороді розпочалися триденні планові тактико-спеціальні навчання на територіях Берегівського і Мукачівського районів. Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Закарпатській області на сторінці у Facebook.

Позаяк навчання проходитимуть в умовах, що максимально наближені до реальних, зокрема, з використанням спеціальної техніки та озброєння, на окремих територіях можлива перевірка документів, огляд автівок та тимчасове обмеження пересування людей і транспорту.

СБУ звертається до громадян з проханням із розумінням ставитися до потенційних незручностей. А також відповідно реагувати на законні вимоги і дії правоохоронців, зокрема, мати з собою документи, що засвідчують особу.

У випадку виявлення підозрілих предметів, отримання відомостей про наміри щодо здійснення диверсійної чи терористичної діяльності, правоохоронці просить звертатися до Управління СБ України в Закарпатській області за телефонами: черговий по Управлінню: (0312) 69-15-16; (0312) 61-31-00; телефон довіри: 097-256-54-30.

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