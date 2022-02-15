На Миколаївщині тривають навчання правоохоронців

На території Миколаївської області з 15 лютого розпочалися навчання, в яких беруть участь поліцейські, співробітники Служби безпеки України, військові Національної гвардії та прикордонники.
Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова.
До навчань залучили спецтехніку, тож на окремих ділянках автошляхів можливе тимчасове обмеження або перекриття руху. Правоохоронці перевірятимуть документи у громадян, оглядатимуть особисті речі та транспорт.
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За словами речниці, Національна поліція звертається до людей із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що засвідчують особу.
Тренування триватимуть до початку березня 2022 на всій території Миколаївської області.