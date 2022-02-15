14 лютого сталася пожежа в двоповерховому багатоквартирному будинку на вулиці Сарнавській у Конотопі. Жителі другого поверху відчули дим, що виходив із сусідського помешкання. Про це повідомляється на сайті ДСНС у Сумській області.
Рятувальники потрапили у квартиру, звідки йшов дим. Там в одній із кімнат було полум'я. У міжкімнатному проході на підлозі лежав непритомний чоловік, 1973 р.н. Пожежники винесли його на вулицю та передали медпрацівникам. Постраждалого госпіталізували у реанімаційне відділення.
Дим відрізав шлях для порятунку двом жителям іншої квартири на другому поверсі – літній жінці та її сину, які не встигли вчасно вибігти з будівлі. Рятувальники допомогли їм спуститися униз по висувній драбині.
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