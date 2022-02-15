Реалізувати свої ідеї жителі Оріхівської територіальної громади можуть коштом конкурсу проєктів Громадського бюджету. Кошторис малого проєкту цьогоріч складає – 50 тисяч гривень, максимальний великого – 200 тисяч.
Як реалізовують проєкти минулого року дізнавалися журналісти Суспільного Запоріжжя.
У 2021 році на конкурс "Громадського бюджету" Оріхівської громади було подано чотири проєкти. За підсумками голосування, перемогли два — зокрема, великий — "Придбання роздягальні для занять спортом на мультифункціональному майданчику". Реалізовувати їх будуть у 2022 році – розповіла Заступниця голови Оріхівської міської ради Світлана Мандрич.
На малий проєкт "Сучасний музей для мешканців громади та вибагливих туристів" було виділено 50 тисяч гривень.
"Називається він "Секрети бабусиної скрині". Це трішечки інше направлення, етнографічне. У нашому музеї зібрана доволі не погана етнографічна колекція, саме на місцевому матеріалі й вже в цьому році, починаючи з березня місяця цей проєкт буде реалізовуватися", — розповіла директорка Оріхівського краєзнавчого музею Світлана Коваленко.
За словами Світлани Коваленко, у музеї працює експозиційна зала "Подвиг Оріхівщини в подіях АТО", у рамках "Громадського бюджету-2020". Кошторис проєкту — 50 тисяч гривень:
"Музей не стоїть осторонь подій і висвітлює події, які відбуваються не тільки в минулому, але й сучасні події. Тому була така думка, зробити виставку, щоб показати участь наших земляків на сході нашої держави. Наша землячка, Оксана Ковалевська написала проєкт і вирішила допомогти музею, реалізувати, щоб ця виставка переросла в справжню експозицію", — каже вона.
Проєкти подаються автором особисто в електронному або паперовому варіанті. Зокрема подаються такі документи: опис, візуалізація і кошторис – розповідає Світлана Мандрич.
"Засідає відповідна комісія, обирає переможця. У нас декілька переможців, зазвичай виходить. І тоді у нас голосують всі жителі Оріхівської громади. Голосування проходить як онлайн, так і офлайн", — сказала вона.
За словами Світлани Мандрич — подавати проєкти на конкурс "Громадського бюджету" цього року можна буде з 1 березня по 15 квітня.