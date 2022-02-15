Реалізувати свої ідеї жителі Оріхівської територіальної громади можуть коштом конкурсу проєктів Громадського бюджету. Кошторис малого проєкту цьогоріч складає – 50 тисяч гривень, максимальний великого – 200 тисяч.

Як реалізовують проєкти минулого року дізнавалися журналісти Суспільного Запоріжжя.

У 2021 році на конкурс "Громадського бюджету" Оріхівської громади було подано чотири проєкти. За підсумками голосування, перемогли два — зокрема, великий — "Придбання роздягальні для занять спортом на мультифункціональному майданчику". Реалізовувати їх будуть у 2022 році – розповіла Заступниця голови Оріхівської міської ради Світлана Мандрич.

Фото: Суспільне Запоріжжя План роздягальні

На малий проєкт "Сучасний музей для мешканців громади та вибагливих туристів" було виділено 50 тисяч гривень.

"Називається він "Секрети бабусиної скрині". Це трішечки інше направлення, етнографічне. У нашому музеї зібрана доволі не погана етнографічна колекція, саме на місцевому матеріалі й вже в цьому році, починаючи з березня місяця цей проєкт буде реалізовуватися", — розповіла директорка Оріхівського краєзнавчого музею Світлана Коваленко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Світлана Коваленко

За словами Світлани Коваленко, у музеї працює експозиційна зала "Подвиг Оріхівщини в подіях АТО", у рамках "Громадського бюджету-2020". Кошторис проєкту — 50 тисяч гривень:

"Музей не стоїть осторонь подій і висвітлює події, які відбуваються не тільки в минулому, але й сучасні події. Тому була така думка, зробити виставку, щоб показати участь наших земляків на сході нашої держави. Наша землячка, Оксана Ковалевська написала проєкт і вирішила допомогти музею, реалізувати, щоб ця виставка переросла в справжню експозицію", — каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Проєкти подаються автором особисто в електронному або паперовому варіанті. Зокрема подаються такі документи: опис, візуалізація і кошторис – розповідає Світлана Мандрич.

"Засідає відповідна комісія, обирає переможця. У нас декілька переможців, зазвичай виходить. І тоді у нас голосують всі жителі Оріхівської громади. Голосування проходить як онлайн, так і офлайн", — сказала вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя Світлана Мандрич

За словами Світлани Мандрич — подавати проєкти на конкурс "Громадського бюджету" цього року можна буде з 1 березня по 15 квітня.

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