Стрільби для початківців: олімпієць навчав рівнян вправлятися зі зброєю

Бронзовий призер Олімпіади у Токіо з кульової стрільби Олег Омельчук навчав рівнян стріляти з гвинтівки. Дводенні заняття у дитячо-юнацькій спортивній школі №4 організувала міська влада.

Зі слів керівниці пресслужби міської ради Оксани Власюк, участь у навчаннях взяли рівняни, у тому числі – працівники комунальних підприємств та чиновники.

Фото: Суспільне Рівне

Серед охочих навчитися стріляти – Анастасія Костюкович. Дівчина зброю до рук взяла вперше.

"Мене це зацікавило і вирішила спробувати, вперше. Не складно, цікаво насправді. Один раз влучила в десятку", – пояснила Анастасія Костюкович.

Вправлятися зі зброєю учасникам стрільб допомагав бронзовий призер Олімпіади у Токіо Олег Омельчук.

"Стріляли з гвинтівки Урал СМ-2 ще радянського виробництва. Корисно для загального розвитку, щоб хто перший раз стріляв, мав хоч якесь уявлення, як заряджати зброю, як вона виглядає", – зазначив олімпієць.

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